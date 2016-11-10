01:11 | КИБЕРСПОРТ

Производитель AK-47 получил права на использование бренда в играх

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Акционерное общество "Концерн Калашников" зарегистрировало товарные знаки оружия своего производства "AK-47" и "АК-74", сообщают "Известия". Теперь разработчики компьютерных игр обязаны заключать лицензионное соглашение об использовании этой марки оружия в своих продуктах. Это скорее всего не будет касаться игр, выпущенных до 20 января 2014 года – даты подачи заявления о регистрации товарного знака. Одними из самых популярных проектов с использованием "калашникова" являются Counter Strike: Global Offensive от Valve и Warface от Mail.ru.

В 2012 году компания Textron подала в суд на Electronic Arts – разработчиков Battlefield – за использование в игре модели вертолета своего производства. Суд обязал EA заключить лицензионное соглашение с Textron.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/643537

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