01:01 | КИБЕРСПОРТ

"Майами" приобрел долю киберспортивной организации Misfits

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Руководители клуба НБА "Майами" приобрели часть акций американской киберспортивной организации Misfits. Сумма и условия сделки не разглашаются, сообщает espn.com. Представители команды из НБА займутся маркетингом, поиском спонсоров и рекламой Misfits, в которой представлены игроки по дисциплинам League of Legends, Overwatch, Heroes of the Storm, Hearthstone и Super Smash Bros.

Напомним, что ранее баскетбольная "Филадельфия" приобрела киберспортивную компанию Team Dignitas, после чего выкупила коллективу по League of Legends слот для участия в региональном чемпионате. Позже спортсмен Шакил О'Нил стал совладельцем команды NRG, а владельцы "Мемфиса" вложились в Immortals.

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