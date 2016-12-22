Доход рынка видеоигр в 2016 году составил 91 миллиард долларов

Компания SuperData, специализирующая на исследовании рынка компьютерных игр, подвела итоги 2016 года. Согласно опубликованному отчету, общий доход отрасли в уходящем году составил 91 миллиард долларов, из них лишь 0,9 миллиарда – доля киберспорта. При этом отмечается: несмотря на относительно невысокий показатель, это направление привлекло пристальное внимание СМИ, телевидения и рекламодателей.

Самая большой доход зафиксирован на рынке мобильных игр – он составил 40,6 миллиарда долларов. Игры на ПК – 35,8 миллиарда, а консольные – 6,6 миллиарда. Видеоконтент, связанный с играми, остановился на показателе 4,4 миллиарда. Не оправдала ожиданий в уходящем году технология виртуальной реальности, принесшая 2,7 миллиарда. Это связано с высокой ценой и отсутствием постоянного контента.