"Brollan" перейдет во Fnatic

Fnatic ведет переговоры с Red Reserve о трансфере Людвига "Brollan" Бролина (CS:GO). По информации инсайдера Гийома "neL" Канело, игрок займет место Робина "flusha" Ронквеста, которого временно заменяет Адиль "ScreaM" Бенрильтом.

2 октября команда отправила draken в запас, а "flusha" перешел в Cloud9. Позицию снайпера в шведском коллективе занял Саймон "twist" Элиассон, который выступал вместе с Brollan в Red Reserve.

Бролин представляет бывший состав GODSENT с декабря 2017 года. В июне 2018 года организация закрылась, а команда присоединилась к Red Reserve. Коллектив победил на Qi Invitational и занял 6 место на LAN-финале ECS Season 5.