Бах не хочет включения киберспорта в программу Олимпийских игр

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах против включения киберспорта в программу олимпийских игр. В прошлые выходные состоялся двухдневный обмен опытом между МОК, представителями киберспортивных организаций и киберспортсменов, среди которых были киберфутолисты Тим "Latka" Швартманн из "Шальке", Тимо "Timox" Сип из "Вольфсбурга" и Кай "Deto" Воллин из "Манчестер Сити".

- Пройдет некоторое время, прежде чем мы ответим на ряд нерешенных вопросов, - цитирует eSport-Portal Баха. - До тех пор нет смысла говорить о включении киберспорта в олимпийскую программу. У моего преемника будет возможность принять это решение. Конечно, можно увидеть некоторые общие ценности у киберспорта и традиционных видов спорта. Страсть - это явно то, что нас объединяет. Мы должны правильно определить эти центральные, общие ценности. Однако есть красная линия, когда речь идет о деятельности, посвященной насилию или дискриминации. Этого не может быть на Олимпиаде. Мы это понимаем.

Напомним, что Бах может быть переизбран на свой пост в 2021 году, поэтому самое раннее, когда киберспорт может появиться в программе Игр - в 2028 году на Олимпиаде в Лос-Анджелесе.