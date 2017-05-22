Роналдо вручил медали победителям турнира по League of Legends. КИБЕРСПОРТ - League of Legends. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
16:29 | КИБЕРСПОРТ — League of Legends

Роналдо вручил медали победителям турнира по League of Legends

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Двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдо посетил церемонию закрытия турнира межсезонья по League of Legends – 2017 Mid-Season Invitational. В ходе церемонии футболист вручил медали победителям – корейской SK Telecom T1. Триумфатор первенства определился 21 мая в Рио-де-Жанейро. Чемпион и финалист заработали по 660 и 330 тысяч долларов соответственно.

Напомним, что Роналдо ранее проявлял интерес к киберспорту. В начале года он стал инвестором бразильской организации CNB e-Sports Club.

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