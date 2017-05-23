Грек "FORG1VEN" собрал на благотворительном стриме 8,3 тысячи евро для больного друга

Греческий игрок по League of Legends Константинус "FORG1VEN" Цзорцу организовал 24-часовой благотворительный стрим. Целью марафона является помощь больному другу Христосу Кесикидису. Последнему необходимо собрать 8 тысяч евро для операции на позвоночнике, без которой он не сможет ходить. Через 5 часов после старта стрима было собрано более 7 тысяч евро.

На данный момент сумма пожертвований составляет 8,3 тысячи евро, однако Цзорцу продолжает марафон. На его странице в социальной сети опубликовано обращение со снимками позвоночника. Стоит отметить, что Кесикидис оказал помощь "FORG1VEN" на старте его киберспортивной карьеры, предоставив свой игровой компьютер для тренировок.