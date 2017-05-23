Грек "FORG1VEN" собрал на благотворительном стриме 8,3 тысячи евро для больного друга. КИБЕРСПОРТ - League of Legends. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
20:33 | КИБЕРСПОРТ — League of Legends

Грек "FORG1VEN" собрал на благотворительном стриме 8,3 тысячи евро для больного друга

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Греческий игрок по League of Legends Константинус "FORG1VEN" Цзорцу организовал 24-часовой благотворительный стрим. Целью марафона является помощь больному другу Христосу Кесикидису. Последнему необходимо собрать 8 тысяч евро для операции на позвоночнике, без которой он не сможет ходить. Через 5 часов после старта стрима было собрано более 7 тысяч евро.

На данный момент сумма пожертвований составляет 8,3 тысячи евро, однако Цзорцу продолжает марафон. На его странице в социальной сети опубликовано обращение со снимками позвоночника. Стоит отметить, что Кесикидис оказал помощь "FORG1VEN" на старте его киберспортивной карьеры, предоставив свой игровой компьютер для тренировок.

Смотрите прямую трансляцию FORG1VENAPM на www.twitch.tv
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