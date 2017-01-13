Бразильский канал SporTV предложил лучшие условия чем ESPN за трансляцию LoL

Бразильский спортивный канал SporTV выкупил права на трансляцию региональных соревнований по League of Legends, предложив разработчикам игры – компании Riot Games – лучшие условия чем его конкурент ESPN Brasil. Сумма и условия сделки не разглашаются. SporTV планирует транслировать оба сезона бразильского чемпионата по LoL в прямом эфире и отдать приоритет этой дисциплине в своей сетке вещания, сообщает esportobserver.com.

Стоит отметить, что эксклюзивные права на трансляцию касаются только телевидения, при этом игры по-прежнему будут доступны к свободному просмотру в интернете. Согласно данным издания The Esports Observer: в прошлом году зрительская аудитория League of Legends на телевидении была больше, чем на всех стриминговых интернет-платформах вместе взятых.