Воспитанник "Урала" сыграет за клуб на чемпионате РФПЛ по FIFA 18

"Урал"​ объявил, что представлять клуб на eFootball RFPL Championship будет воспитанник ДЮСШ клуба и сильнейший игрок Екатеринбурга Владислав "Xabik7" Хабибулин. Финальная стадия чемпионата РФПЛ по FIFA 18 состоится 28 и 29 апреля в Москве. Два победителя турнира получат путевки на отборочный турнир чемпионата мира.

Ранее стало известно, что представлять "Ростов" будет Сергей "Kefir" Никифоров, "Динамо" - Антон "Klenoff" Кленов, ЦСКА - Андрей "Timon" Гурьев, "Локомотив" - Роберт "Ufenok77" Фахретдинов, а "Анжи" - Хан "hantigr_4" Балабеков.

РФПЛ проведет собственный чемпионат по FIFA 18