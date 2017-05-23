Виктор Гусев будет комментировать финалы Кубка России по киберфутболу

Федерация компьютерного спорта России объявила состав комментаторов гранд-финала Кубка России по киберспорту 2017, который пройдет с 26 по 28 мая в столичной Yota Arena. Организаторы привлекли для освещения матчей сильную команду студии RuHub, известных независимых стримеров, а в роли специального комментатора матчей по FIFA 17 выступит Виктор Гусев.

Общий призовой фонд Кубка составляет семь миллионов рублей. Он распределится следующим образом: Dota 2 – 3,2 миллиона, League of Legends – 2,5 миллиона, FIFA 17 и Hearthstone – по 650 тысяч.