Виктор Гусев будет комментировать финалы Кубка России по киберфутболу. КИБЕРСПОРТ - FIFA. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
14:50 | КИБЕРСПОРТ — FIFA

Виктор Гусев будет комментировать финалы Кубка России по киберфутболу

Комментаторы Кубка России по киберспорту 2017. Фото Пресс-служба турнира
Комментаторы Кубка России по киберспорту 2017. Фото Пресс-служба турнира
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Федерация компьютерного спорта России объявила состав комментаторов гранд-финала Кубка России по киберспорту 2017, который пройдет с 26 по 28 мая в столичной Yota Arena. Организаторы привлекли для освещения матчей сильную команду студии RuHub, известных независимых стримеров, а в роли специального комментатора матчей по FIFA 17 выступит Виктор Гусев.

Общий призовой фонд Кубка составляет семь миллионов рублей. Он распределится следующим образом: Dota 2 – 3,2 миллиона, League of Legends – 2,5 миллиона, FIFA 17 и Hearthstone – по 650 тысяч.

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