Уокер попытался угадать свой рейтинг в FIFA 18

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер попытался предсказать свои характеристики на карточке в FIFA 18. 27-летний англичанин считает, что его общий рейтинг должен быть 84 OVR (OVR общий рейтинг игрока. Максимальный 99. Прим. "СЭ"). Однако, с таким показателем он бы должен был войти в Топ-100 игроков, но его в нем не оказалось, поскольку ранее были опубликованы карточки игроков, занявших места с 100 по 41-е.

Напомним, в FIFA 17 общий рейтинг Уокера, который выступал в прошлом сезоне за "Тоттенхэм", был 82.