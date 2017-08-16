Российский киберфутболист Timon потерпел второе подряд поражение на чемпионате мира

Россиянин Андрей "Timon" Гурьев уступил немцу Мохаммеду "Mo_Aubameyang" Харкусу во втором матче в гранд-финале FIFA Interactive World Cup 2017. Сразу после стартового свистка немецкий киберфутболист начал оказывать давление и на 5-й минуте Янник Феррейра-Карраско открыл счет, а вскоре Криштиану Роналду удвоил преимущество. Timon смог отквитать один мяч, но затем Роналду оформил дубль, сделав счет 3:1. Под занавес первого тайма россиянин сократил отставание до одного мяча и на перерыв команды ушли при счете 3:2 в пользу немца. На 62-й минуте встречи Лионель Месси представителя Германии замкнул прострел и установил окончательный результат - 4:2.

Следующий свой матч российского киберфутболиста запланирован на 16.30 по московскому времени, но из-за технических задержек, возникших по ходу турнира, начнется на несколько минут позже. Соперником будет австралиец Маркус "Marcus_7170" Гомес.