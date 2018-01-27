Российский киберфутболист извинился за вылет из отборочного турнира чемпионата мира

Киберфутболист Vega Squadron Михаил "Torres" Запорожец извинился за вылет из первого отборочного турнира чемпионата мира по FIFA 18. 23-летний россиянин одержал одну победу и потерпел четыре поражения в пяти турах квалфикации, проходящей по швейцарской системе.

"Проигрываю немцу из "Шальке" и выбываю из турнира. Очень обидно, но видимо таков мой текущий уровень игры. Извиняюсь перед всеми, кто болел и переживал, результат плохой", - написал Запорожец на своей странице в социальной сети.

Напомним, Torres переиграл представителя "Легии" Милоша "Mmilosz93" Богдановски (2:0, 2:1), а также уступил бразильцу Алану "Impacto_Thiago08" Кастельо (1:2, 3:3), киберфутболисту "Манчестер Сити" Маркусу "ExpectSporting" Йоргенсену (2:5, 3:5), игроку "Шальке" Лукасу "Idealz" Шмандту (3:1, 1:3, проиграл по пенальти) и малазийцу Лукману "LuqmanHzq" Хазику (3:2, 1:3).

Первый "мейджор" по FIFA 18 проходит в Барселоне с 26 по 28 января. В турнире принимают участие 128 лучших киберфутболистов мира, прошедших отбор в ноябре. Они будут бороться за одну из шестнадцати путевок в плей-офф FIFA 18 Global Series (чемпионат мира), а победитель получит кубок и 22 тысячи долларов.

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