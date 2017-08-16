Россиянин Timon разгромил голландца на чемпионате мира, забив гол парашютом. Видео

Российский киберфутболист Андрей "Timon" Гурьев, представляющий клуб ЦСКА, переиграл голландца Тони "Tonykoknl" Кока в четвертом туре группового турнира чемпионата мира – FIFA Interactive World Cup 2017. Встреча закончилась со счетом 4:0. Дубль оформил Луис Суарес, а также Марселу и Тибо Куртуа отметились автоголами. Эта победа стала второй подряд для россиянина. В первых двух турах представитель ЦСКА потерпел поражения. Соперником российского киберфутболиста в следующем туре станет немец Тим "TheStrxnger" Катноватос.

Турнир пройдет с 16 по 18 августа в Лондоне. В нем принимают участие 32 киберфутболиста, разделенные на четыре группы. Призовой фонд первенства составляет 300 тысяч долларов, 200 тысяч достанутся победителю. Встречи проходят в концертном зале "Вестминстер". "Timon" завоевал квоту, заняв первую строчку квалификации в европейском регионе.