"Рома" подписала шведского киберфутболиста

Швед Симон "Zimme" Нюстедт стал игроком киберспортивного отделения "Ромы" AS Roma eSports. 18-летний геймер из Эскилстуна дебютировал на профессиональной арене в 2015 году. В прошлом сезоне он вышел в финал европейского регионального квалификационного турнира FIFA Interactive World Cup. Он также участвовал в киберспортивном чемпионате Швеции и в настоящее время считается Топ-2 игроком в FIFA в своей стране.

- Roma eSports представляет из себя одну из крупнейших киберспортивных организаций и один из крупнейших футбольных клубов в мире, - отметил Zimme. - У меня появилась потрясающая возможность и теперь испытываю невероятные чувства, так как я наконец подписал контракт.