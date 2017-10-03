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19:35 | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Победители чемпионата России по киберфутболу получат разряды и звания


Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит сообщил, что призовой фонд первого чемпионата страны составит 1 миллион рублей. Победитель турнира будет выявлен в симуляторе FIFA 18.

 
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Отметим, что 3 октября РФС и Федерация компьютерного спорта России подписали договор о совместном проведении первого чемпионата России по киберфутболу. Участие в турнире смогут принять не только профессионалы, но и любой желающий, который зарегистрируется на официальном сайте.

- Надеемся, что первый чемпионат России по интерактивному футболу пройдет на достойном уровне, - сказал Смит. - Отмечу, что этот турнир будет официальным. Победители получат разряды и звания. Призовой фонд - один миллион рублей. Пятьсот тысяч получит победитель, триста тысяч – игрок, занявший второе место, и двести тысяч предусмотрено за третье место.

- На какой платформе пройдет чемпионат?

- FIFA 18 на платформе Play Station. Победитель будет носить статус чемпиона России 2017 года.

- Будет ли разыгрываться Кубок России?

- Есть планы продолжить данную серию, но мы пока не готовы ее анонсировать.

- И чемпион, и обладатель кубка – единственный? Все, что было до этого, не считается официальными титулами?

- Раньше это не было частью спорта, поэтому не считается.  (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Как пройдет отбор на чемпионат России по киберфутболу

С октября по ноябрь пройдет серия онлайн-отборочных турниров (7 турниров, в каждом из них будет разыграно по три квоты в финальную стадию соревнований). С октября по декабрь состоится офлайн-этап, который будет приурочен к центральным футбольным матчам и играм сборной России (9 турниров,  по три квоты на каждый). В финальную часть соревнований, которая пройдет в конце декабря, будут приглашены игроки, представляющие клубы РФПЛ.

Победитель чемпионата России по киберфутболу получит право представить страну на международных соревнованиях.

Состоялся выход FIFA 18

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