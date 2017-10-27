Объявлен формат проведения чемпионата мира по FIFA 18

Международная федерация футбола (ФИФА) на официальном сайте объявила о проведении чемпионата мира по футбольному симулятору FIFA 18. Мировое первенство по киберфутболу претерпело ряд изменений, и будет кардинально отличаться от того, что проводился в этом году.

"По мере развития киберфутбола, ФИФА и EA Sports стремятся к тому, чтобы крупнейший турнир по виртуальному футболу вышел на следующий уровень. Пришло время попрощаться с FIFA Interactive World Cup (FIWC), поскольку мы расширяемся в новый формат, который больше соответствует огромному потенциалу и требованиям киберфутбола. Пришло время FIWC и всем, кто с ним связан, перейти на следующий уровень. Добро пожаловать на дорогу к FIFA eWorld Cup", - говорится в заявлении пресс-службы ФИФА.

В ноябре этого года стартует турнир FIFA Global Series, в котором можно будет получить путевку на FIFA eWorld Cup 18 Grand Final. Киберспортсмены будут отбираться на основе онлайн-режима Weekend League (WL) в Ultimate Team в FIFA 18 и в специальных онлайн-турнирах в течение года. Лучшие игроки в WL будут участвовать в двух крупных турнирах, которые состоятся в январе и апреле 2018 года.

Формат проведения чемпионата мира по киберфутболу (FIFA eWorld Cup). Фото twitter.com/EASPORTSFIFA

Также официальные киберфутбольные лиги получат право предоставлять своим победителям квоты на чемпионат мира по FIFA 18. Как именно будут распределяться будет объявлено в ближайшее время.

Будут отобраны по 64 киберфутболиста на Play Station 4 и Xbox One, которые встретятся в FIFA 18 Global Series Playoffs, а затем определятся 32 участника гранд-финала. FIFA eWorld Cup Grand Final состоится в августе следующего года.

Напомним, чемпионом мира-2017 по FIFA 17 стал англичанин Спенсер "Gorilla" Илинг, одержавший победу в финале FIFA Interactive World Cup 2017 в середине августа этого года.