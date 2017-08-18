Англичанин Спенсер "Gorilla" Илинг – чемпион мира по киберфутболу

Англичанин Спенсер "Gorilla" Илинг переиграл немца Кая "Deto" Воллина в финале чемпионата мира по киберфутболу – FIFA Interactive World Cup 2017. В первом раунде на приставке PlayStation, на которой выступал игрок из Германии, матч закончился со счетом 3:3. На консоли XBOX сильнее оказался Илинг (4:0). Счет по сумме двух встреч 7:3. Победитель и финилист заработали по 200 и 40 тысяч долларов из общего призового фонда 300 тысяч. Главный приз вручил экс-игрок сборной Голландии Руд Гуллит.
Решающие встречи 13-го чемпионата мира прошли в Центральном зале Вестминстер в Лондоне. До на LAN-финала добрались 32 сильнейших киберфутболиста, 11 из них имеют контракты с футбольными клубами. Единственный представитель России Андрей "Timon" Гурьев из ЦСКА покинул турнир в первом раунде плей-офф сетки PlayStation.
Лондон (Великобритания)
FIFA Interactive World Cup
Плей-офф
Гранд-финал
Спенсер "Gorilla" Илинг (Англия) - Кай "Deto" Воллин (Германия) - 7:3 (PlayStation 3:3, XBOX 4:0)
C H A M P I O N#FIWC17 pic.twitter.com/f7EAI8GQ5j– #FIWC17 (@FIWC) 18 августа 2017 г.
icezellion
200к тонн баксов, нормально
21:07
Thomas_Boy_
Тот самый момент, когда ты вроде и чемпион, а признаться в этом нормальным людям стыдно.))
20:57