"Милан" заключил партнерство с PES 2018

Футбольный клуб "Милан" подписал долгосрочное партнерское соглашение с компанией Konami, являющейся разработчиком нового футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2018. Как сообщает пресс-служба японской компании, такие ведущие игроки итальянской команды, как Джанлуиджи Доннарумма, Леонардо Бонуччи, Хакан Чалханоглу, Андре Силва, Риккардо Монтоливо и Франк Кессье получат невероятный уровень детализации, который позволит игрокам PES 2018 узнавать их по особенному стилю движений. Также в игре будет детально воспроизведен стадион "Сан-Сиро", на котором будут слышны реалистичные кричали фанатов "россонери".

Позже в режиме myClub в качестве легендарных игроков будут добавлены знаменитые экс-футболисты "Милана".

Напомним, ранее партнером PES 2018 стал другой миланский клуб - "Интер".