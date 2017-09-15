Месси, Неймар и Азар - лучшие дриблеры FIFA 18

Компания EA Sports, разрабатывающая новый футбольный симулятор FIFA 18, опубликовала карточки игроков, являющихся лучшими по показателю "Дриблинг" в игре. Возглавил Топ-10 нападающий "Барселоны" Лионель Месси с дриблингом 95 из 99 возможных единиц. Второе место занял форвард "ПСЖ" Неймар (94), а замкнул тройку вингер "Челси" Эден Азар (92).
Четвертое место занял атакующий полузащитник "Ювентуса" Пауло Дибала с дриблингом 91, а пятую строчку разделили Криштиану Роналду ("Реал"), Арьен Роббен, Тиагу Алькантара (Оба - "Бавария"), Андрес Иньеста ("Барселона"), у которых показатель дриблинга равен 90 единицам. Также в Топ-10 вошли полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва и хавбек "Баварии" Франк Рибери (Оба - 89).
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Ювентус
- Неймар Сантос
- Челси
- Манчестер Сити
- Франк Рибери
- Бавария
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Андрес Иньеста
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Эден Азар
- Арьен Роббен
- Тиагу Алькантара
- Пауло Дибала
- Бернарду Силва
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