Месси, Неймар и Азар - лучшие дриблеры FIFA 18

Компания EA Sports, разрабатывающая новый футбольный симулятор FIFA 18, опубликовала карточки игроков, являющихся лучшими по показателю "Дриблинг" в игре. Возглавил Топ-10 нападающий "Барселоны" Лионель Месси с дриблингом 95 из 99 возможных единиц. Второе место занял форвард "ПСЖ" Неймар (94), а замкнул тройку вингер "Челси" Эден Азар (92).

Четвертое место занял атакующий полузащитник "Ювентуса" Пауло Дибала с дриблингом 91, а пятую строчку разделили Криштиану Роналду ("Реал"), Арьен Роббен, Тиагу Алькантара (Оба - "Бавария"), Андрес Иньеста ("Барселона"), у которых показатель дриблинга равен 90 единицам. Также в Топ-10 вошли полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва и хавбек "Баварии" Франк Рибери (Оба - 89).

Роналду в FIFA 18 получил рейтинг выше, чем у Месси