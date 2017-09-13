Месси, Агуэро и Балотелли - в команде недели FIFA 17

Компания EA Sports представила очередную команду недели FIFA 17, которую можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Полностью 52-я команда недели выглядит следующим образом: Основной состав – Оливер Бауманн (ВРТ, "Хоффенхайм", 83), Давиде Астори (ЦЗ, "Фиорентина", 84), Давид Абрахам (ЦЗ, "Айнтрахт", 81), Жорди Альба (ЛЗ, "Барселона", 88), Миралем Пьянич (ЦП, "Ювентус", 87), Асьер Ильярраменди (ЦП, "Реал Сосьедад", 83), Кевин Де Брейне (ЦП, "Манчестер Сити", 93), Эрик Шупо-Мотинг (ЛФА, "Стоук Сити", 82), Лионель Месси (ФРВ, "Барселона", 97), Серхио Агуэро (ФРВ, "Манчестер Сити", 93), Марио Балотелли (ФРВ, "Ницца"​, 88).

Данные карточки игроков станут доступны в паках на одну неделю сегодня в 20.00 по московскому времени.