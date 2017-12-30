Киберфутбольная команда Вильи представила форму

Киберфутбольная команда DV7 E-Soccer, которую в начале октября основал форвард сборной Испании Давид Вилья, представила фирменную экипировку. На странице команды представлены два комплекта формы, в которых будут играть киберфутболисты на турнирах по FIFA 18.

Коллектив известного футболиста выступает в режиме "Про клубы" (11 киберфутболистов играют за одну команду) в киберчемпионате Испании, набрав 12 очков в 4 матчах.