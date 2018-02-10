Киберфутболист "Шальке": "Совет новичкам? Получайте удовольствие от FIFA 18 и играйте с сильными соперниками"

Киберфутболист "Шальке" Тим "Latka" Швартманн в интервью Sport 1 посоветовал менее опытным игрокам в FIFA 18 получать удовольствие от игры и анализировать свои матчи. Также он дал советы по расстановкам, которые лучше использовать в футбольном симуляторе.

- Какой совет вы можете дать менее опытным игрокам FIFA 18, если они хотят стать лучше?

- В любом случае нужно получать удовольствие от игры. Чем больше у вас будет позитива, тем больше вы будете расти. Также могу посоветовать записывать собственные игры и смотреть на свои голы и голы соперников. При просмотре задавать себе вопросы: "Что я сделал хорошо?", "Где допустил ошибку?" Затем вы должны работать над устранением этих ошибок и повторять то, что получалось хорошо. В какой-то момент это станет получаться автоматически. Еще один важный момент, вы должны всегда играть против игроков вашего уровня или более высокого. Weekend League предлагает хорошую возможность для прогресса.

- Есть ли какие-нибудь советы по тактики, которые помогут начинающим киберфутболистам?

- Могу посоветовать каждому игроку иметь две формации: широкую и узкую, которые можно будет переключать между собой по ходу матчей. Например, можно использовать 4-1-2-1-2 с узким ромбом, так играют многие, потому что с такой расстановкой проще через короткий пас проходить центр поля. Если вы предпочитаете фланги, то можете выбрать, например, широкую 4-2-3-1. Все, что я могу сказать, это то, что иногда играйте с узкой формацией, а иногда с широкой, и периодически чередуйте их.