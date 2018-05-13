Киберфутболист "Локомотива" проиграл в финале Кубка России

В Москве состоялся Кубок России по FIFA 18 с призовым фондом 1 миллион рублей. В турнире приняли 64 лучших киберфутболиста страны. В субботу состоялись матчи групповой стадии, прошедшей по швейцарской, по итогам которой 32 участника получили путевки в плей-офф. В финале встретились представитель "Локомотива" Роберт "Ufenok77" Фахретдинов и Михаил "Torres" Запорожец из Vega Squadron.

В первом матче противостояния до трех побед в дополнительное время выиграл киберспортмен московского клуба со счетом 4:3. Однако затем в двух подряд поединках он потерпел поражения со счетом 1:2, и счет в серии стал 1-2. В четвертом матче Ufenok77 в дополнительное время вырвал победу, забив победный гол с пенальти на 105-й минуте. В пятом и решающем поединке Torres одержал разгромную победу со счетом 5:0.

Победитель получит 500 тысяч рублей, кубок, а также путевку на финальный отборочный турнир чемпионата мира по FIFA 18. Проигравшему заплатят 300 тысяч рублей.

Напомним, что в конце апреля киберфутболист "Локомотива" выиграл чемпионат РФПЛ по FIFA 18, на котором заработал путевку на финальный отбор ЧМ. Таким образом, оба финалиста Кубка России представят страну на турнире, который пройдет в Амстердаме.

В матче за 3-е место Кубка России киберфутболист "Урала" Владислав "Xabik7" Хабибулин одержал победу над представителем "Анжи"​ Ханом "hantigr_4" Балабековым со счетом 3-1. Победитель получит 200 тысяч рублей и медаль.

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