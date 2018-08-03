Киберфутболист "Лиона" - о вылете с ЧМ: "Я не Джеймс Бонд"

Победитель киберфутбольного чемпионата Франции Фуад "Rafsou" Фарес, представляя "Лион", после вылета с чемпионата мира по киберфутболу отметил, что доволен сезоном. Француз занял последнее место в своей группе, набрав всего 3 очка.

"Я не стал Джеймсом Бондом. Закончил турнир, набрав 1 очко в матче против действующего чемпиона Gorilla. Трудно признавать, что сезон заканчивается таким образом, но я все же доволен им", – написал Rafsou в Твиттере.

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