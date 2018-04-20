Киберфутболист "Динамо": "С нетерпением жду турнир чемпионат РФПЛ по FIFA 18"

Киберфутболист московского "Динамо" Антон "Klenoff" Кленов признался, что с нетерпением ждет eFootball RFPL Championship. Финальная стадия турнира состоится 28 и 29 апреля в Москве, а победители на каждой платформе получат путевки на отборочный турнир чемпионата мира.

- Я очень жду этот турнир, - цитирует пресс-служба турнира Кленова. - Хотелось бы, конечно, чтобы он состоялся в другом городе, потому что почти все соревнования в этом году были в Москве. Поездки в другие города всегда интересны. В прошлом году ездили в Уфу, в Казань – все было прекрасно.

- Почти все клубы уже объявили, кто будет их представителем. Как ты оцениваешь соперников?

- Да, стало известно, что все клубы отправили свои заявки, но пока нет информации, кто именно из игроков будет представлять тот или иной клуб. Известно только, что от "Локомотива" будет участвовать Роберт "Ufenok77" Фахретдинов, а ЦСКА представит Андрей "Timon" Гурьев, которые являются фаворитами турнира. А вот кто участники из других клубов – загадка.

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