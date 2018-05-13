Киберфутболист "Динамо" извинился за свое выступление на Кубке России

Киберфутболист московского "Динамо"​ Антон "Klenoff" Кленов считает, что подвел болельщиков на Кубке России по FIFA 18. В 6 матчах в групповом этапе, проходившем по швейцарской системе, одержал всего 2 победы и не вышел в плей-офф.

"2-4 - все, на что был способен. Тренировался с европейцами, чувствовал, что нахожусь в отличной форме, лучшей форме. Смешно и странно, и грустно видеть, как ребята, не всегда делающие "Элиту 3", заканчивают с топовой статистикой, а ты за 6 игр не понимаешь, как в это играть. Извиняюсь перед всеми, кто как-то поддерживал на протяжении всего сезона, подвел", - написал Кленов на своей странице в социальной сети.