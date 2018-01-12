Кейн получил в FIFA 18 карточку игрока месяца с рейтингом больше, чем у Креспо и Роналдо

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн получил в FIFA 18 специальную карточку лучшего игрока месяца. В течение нескольких недель игрокам представляется шанс в режиме "Испытания подбора команды" выполнить несколько заданий и получить карточку 24-летнего англичанина с общим рейтингом 91 OVR (Обычная карточка имеет рейтинг 86. - Прим. "СЭ").

Примечателен тот факт, что в FIFA 18 легендарные форварды Тьерри Анри, Алессандро Дель Пьеро, Эрнан Креспо и Роналдо​ имеют карточки с рейтингом 90 OVR (первые версии. - Прим. "СЭ").

Напомним, в августе лучшим игроком был признан вингер "Ливерпуля" Садио Мане, который получил POTM-карточку с общим рейтингом 87 OVR, в сентябре - нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн, получивший POTM-карточку с рейтингом 89 OVR, в октябре - вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане, который получил POTM-карточку с рейтингом 86 OVR, а в ноябре - нападающий "красных" Мохамед Салах, получивший POTM-карточку с рейтингом 88 OVR.

Кейн признан лучшим игроком чемпионата Англии в декабре