"Интер" заключил партнерство с PES 2018

Футбольный клуб "Интер" подписал долгосрочное партнерское соглашение с компанией Konami, разрабатывающей новый футбольный симулятор Pro Evolution Soccer 2018. Как сообщает пресс-служба японской компании, такие ведущие игроки итальянской команды, как Мауро Икарди, Роберто Гальярдини, Эдер Мартинс и Антонио Кандрева, получат невероятный уровень детализации, который позволит игрокам PES 2018 узнавать их по особенному стилю движений. Также в игре будет детально воспроизведен стадион "Сан-Сиро", на котором будут слышны реалистичные кричали фанатов "нерадзурри".

Позже в режиме myClub в качестве легендарных игроков будут добавлены Хавьер Дзанетти, Деян Станкович и Франческо Тольдо.