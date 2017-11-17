Гранквисту вручили геройскую карточку FIFA 18

Компания EA Sports вручила защитнику "Краснодара" Андреасу Гранквисту печатную версию личной карточки в FIFA 18 за попадание в команду недели.

Игрок краснодарского клуба помог сборной Швеции пробиться на чемпионат мира-2018, за что получил специальную карточку героя с рейтингом 85 (OVR общий рейтинг игрока. Максимальный 99. - Прим. "СЭ"). Шведы дома обыграли Италию (1:0), а на выезде сыграли вничью (0:0). 32-летний игрок российского клуба в обоих встречах провел на поле 90 минут с капитанской повязкой.

Стоит отметить, что для Гранквиста это уже второе попадание в команду недели FIFA 18 в этом сезоне.

Гранквист и Фернандеш включены в новую команду недели FIFA 18