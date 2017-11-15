Гранквист и Фернандеш включены в новую команду недели FIFA 18

Компания EA Sports представила девятую команду недели FIFA 18, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист помог сборной Швеции пробиться на чемпионат мира-2018, за что получил специальную карточку героя с рейтингом 85 (OVR общий рейтинг игрока. Максимальный 99. - Прим. "СЭ"). Шведы дома обыграли Италию (1:0), а на выезде сыграли вничью (0:0). 32-летний игрок российского клуба в обоих встречах провел на поле 90 минут с капитанской повязкой. Для Гранквиста это уже второе попадание в команду недели FIFA 18 в этом сезоне.

Также специальную карточку с рейтингом 83 OVR получил полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш, который после долгого перерыва вернулся в сборную Португалии и забил гол в товарищеском матче с Саудовской Аравией (3:0).

Полностью девятая команда недели FIFA 18 выглядит следующим образом:

Основной состав - Артур Боруц (ВРТ, "Борнмут", 81), Шиме Врсалько (ПЗ, "Атлетико", 82), Андреас Гранквист (ЦЗ, "Краснодар", 85), Мехди Бенатиа (ЦЗ, "Ювентус", 86), Рикардо Родригес (ЛЗ, "Милан", 84), Давид Сильва (ПЗ, "Манчестер Сити", 89), Корантен Толиссо (ЦОП, "Бавария", 84), Кристиан Эриксен (ЦАП, "Бавария", 84), Садио Мане (ПФА, "Ливерпуль", 86), Ромелу Лукаку (ФРВ, "Манчестер Юнайтед", 87), Сон Хын Мин (ФРВ, "Тоттенхэм", 84);

Запасные - Робин Ольсен (ВРТ, "Копенгаген", 80), Набиль Дирар (ПЗ, "Фенербахче", 81), Мануэл Фернандеш (ЦП, "Локомотив", 83), Адем Ляич (ЦП, "Торино", 82), Робин Лод (ПП, "Панатинаикос", 79), Георге Грозав (ЛП, "Карабюкспор", 78), Эмануэле Калайо (ФРВ, "Парма", 79);

Резерв - Харри Андерсон (ПП, "Линколн Сити", 69), Бретт Питман (ФРВ, "Портсмут", 77), Хорхе Лосано (ЦЗ, "Тигрес", 76), Армандо Садику (ФРВ, "Легия", 76), Эндрю Хул (ПП, "Сентрал Кост Марринерс", 73).

Паки с этими карточками будут доступны в течение недели, начиная с 21.00 по московскому времени.