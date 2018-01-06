Болт получил в подарок именное издание PES 2018

Ямайский спринтер Усэйн Болт​ получил в подарок специальное именное издание футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2018 (PES 2018). 31-летний ямаец на своей странице в Твиттере опубликовал видео распаковки коробки, в которой лежали диск с игрой с изображением 11-кратного чемпиона мира и джойстик с оригинальным оформлением.

Напомним, что Болт является играбельным персонажем PES 2018. Он представлен в качестве левого вингера с самой высокой скоростью в игре и общим рейтингом 75 OVR (OVR – общий рейтинг игрока. Максимальный – 99. – Прим. "СЭ").

День с Усэйном Болтом. Видео //

Болт получил в PES 2018 общий рейтинг 75 //

Обамеянг и Бэйл - самые быстрые игроки PES 2018, не считая Усэйна Болта //

Усэйн Болт появится в футбольном симуляторе