Александр Кокорин: "В FIFA вообще не играю. Предпочитаю Counter-Strike"

Нападающий Александр Кокорин и голкипер Андрей Лунев в интервью пресс-службе "Зенита"​ ​сделали выбор между Counter-Strike и FIFA.

- В FIFA вообще не играю, - признался Кокорин. - Counter-Strike, конечно.

- Мне больше NHL нравится, - ответил Лунев. - Еще сейчас играю в Call of Duty.

- Ты не играешь, а мучаешься, - добавил Кокорин. - Я к Андрею как ни зайду – его убивают. Хорошо, что там есть функция, с помощью которой герой быстро возрождается.

- Я потому что не прячусь, играю как лев, - парировал Лунев. - Статистику видел? Я всегда на первом месте.