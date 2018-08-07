Александр Кокорин: "В FIFA вообще не играю. Предпочитаю Counter-Strike"

Нападающий Александр Кокорин и голкипер Андрей Лунев в интервью пресс-службе "Зенита" сделали выбор между Counter-Strike и FIFA.
- В FIFA вообще не играю, - признался Кокорин. - Counter-Strike, конечно.
- Мне больше NHL нравится, - ответил Лунев. - Еще сейчас играю в Call of Duty.
- Ты не играешь, а мучаешься, - добавил Кокорин. - Я к Андрею как ни зайду – его убивают. Хорошо, что там есть функция, с помощью которой герой быстро возрождается.
- Я потому что не прячусь, играю как лев, - парировал Лунев. - Статистику видел? Я всегда на первом месте.
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https://fc-zenit.ru/news/2018-08-06-esli-slushat-dzyubu-eshche-i-v-mashine-to-golova-lopnet-kokorin-i-lunev-poobshchalis-s-bolelshchikam.htm
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