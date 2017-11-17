Акинфенва вошел в книгу рекордов Гиннеса

Один из самых тяжелых в мире футболистов Адебайо Акинфенва, выступающий за "Уикомб", вошел в книгу рекордов Гиннеса. 35-летний англичанин официально зарегистрирован как первый в мире футболист, который 6 лет подряд признается самым сильным игроком в футбольном симуляторе FIFA.

"Я установил рекорд Гиннеса, так как являюсь единственным игроком, которого называли самым сильным футболистом мира в симуляторе FIFA за последние 6 лет", - написал Акинфенва на своей странице в Инстаграме.

Акинфенва - самый сильный игрок FIFA 18 //

Акинфенва получил именное издание FIFA 18 //

​Адебайо Акинфенва: "Моей копии в FIFA 18 нужно походить в тренажерный зал"