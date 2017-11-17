Акинфенва вошел в книгу рекордов Гиннеса

Один из самых тяжелых в мире футболистов Адебайо Акинфенва, выступающий за "Уикомб", вошел в книгу рекордов Гиннеса. 35-летний англичанин официально зарегистрирован как первый в мире футболист, который 6 лет подряд признается самым сильным игроком в футбольном симуляторе FIFA.
"Я установил рекорд Гиннеса, так как являюсь единственным игроком, которого называли самым сильным футболистом мира в симуляторе FIFA за последние 6 лет", - написал Акинфенва на своей странице в Инстаграме.
Акинфенва - самый сильный игрок FIFA 18 //
Акинфенва получил именное издание FIFA 18 //
Адебайо Акинфенва: "Моей копии в FIFA 18 нужно походить в тренажерный зал"
Материалы других СМИ
Мирон37
Вообще то, он вроде игрок Уимболдона....да и на картинке из FIFA на футболке значек именно этого клуба....уикомб это другой клуб, там аист или пиликан нарисован.
14:34
баламошка
Игарь и Адебайо - 2 брата-рекордсмена)
14:20
Бней Иегуда
АкинфеНВа вошёл, АкинфеВНа тоже вошла.))
14:09
shpasic
и это он ещё в ЛЧ не играл))
14:04