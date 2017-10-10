Акинфенва рассчитывает получить хэллоуинскую карточку в FIFA 18

Один из самых тяжелых в мире футболистов Адебайо Акинфенва, выступающий ныне за "Уикомб", на своей странице в Инстаграме выразил надежду, что получит специальную карточку в FIFA 18 в честь Хэллоуина. 35-летний англичанин в FIFA 17 был одним из тех игроков, которые получил такие карточки.

"Что вы думаете, народ? Думаю, я получу карточку Ultimate Scream в этом году", - написал Акинфенва, опубликовав коллаж со своей карточкой профессионального футболиста и возможной хэллоуинской карточкой.

Акинфенва получил именное издание FIFA 18 //

Акинфенва - самый сильный игрок FIFA 18