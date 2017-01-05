Рубен "RUBINO" Виллароел: "Сотрудничество с "Копенгагеном" – уникальная возможность"

Игрок North Рубен "RUBINO" Виллароел выразил надежду, что команда успеет набрать оптимальную форму к следующему "мэйджору". Экс-состав Team Dignitas по CS:GO заключил контракт с футбольным клубом "Копенгаген" и будет тренироваться на домашнем стадионе датской команды.

– North дает нам уникальную возможность, – подчеркнул "RUBINO" в интервью пресс-службе North. – Каждый из нас имеет опыт выступления за другие команды, но мы считаем, что такого шанса больше получить негде. Это во многом связано с поддержкой самого большого футбольного клуба Дании. Для наших датчан это действительно круто. Для меня – норвежца – конечно, не настолько. Но тем не менее. "Копенгаген" – это серьезная организация, в которой все отменно работает. Теперь нам не нужно беспокоиться по мелочам и бояться, что что-то пойдет не так.

– Мы покинули Team Dignitas еще до Рождества. "Мэйджор" стартует примерно через три недели. Вы успеете набрать оптимальную форму?

– Не думаю, что переговоры с North повлияли на нашу игру. Мы профессионалы и должны справляться с этими вещами. Когда мы в игре, то на сто процентов сконцентрированы на ней. Перед турниром мы будем тренироваться в лагере. Надеюсь, будем готовы на все сто.

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