Состав футбольного "Копенгагена" по CS:GO будет тренироваться на домашнем стадионе клуба

Команда "Копенгагена" по CS:GO, в которую вошли бывшие игроки Team Dignitas, будет тренироваться на домашнем стадионе футбольного клуба – "Паркен". Как сообщает официальный сайт датчан, на арене уже созданы все условия для полноценной подготовки киберспортсменов.

Напомним, в прошлом году эта пятерка стала победителем EPICENTER: Moscow, DreamHack Tours 2016 и европейский LAN-финал WESG 2016.

– Мы видим большой потенциал в киберспортивном направлении, – подчеркнул исполнительный директор "Копенгагена" Андерс Хорсхольт. – У нас серьезные амбиции. Наша команда по CS:GO является одной из сильнейших в мире с первого дня.