15:54 | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Состав футбольного "Копенгагена" по CS:GO будет тренироваться на домашнем стадионе клуба

Стадион "Паркен". Фото thefootballstadiums.com
Стадион "Паркен". Фото thefootballstadiums.com
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Команда "Копенгагена" по CS:GO, в которую вошли бывшие игроки Team Dignitas, будет тренироваться на домашнем стадионе футбольного клуба – "Паркен". Как сообщает официальный сайт датчан, на арене уже созданы все условия для полноценной подготовки киберспортсменов.

Напомним, в прошлом году эта пятерка стала победителем EPICENTER: Moscow, DreamHack Tours 2016 и европейский LAN-финал WESG 2016.

– Мы видим большой потенциал в киберспортивном направлении, – подчеркнул исполнительный директор "Копенгагена" Андерс Хорсхольт. – У нас серьезные амбиции. Наша команда по CS:GO является одной из сильнейших в мире с первого дня.

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Материалы REN-TV

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