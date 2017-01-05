Рене "cajunb" Борг: "Футбольный "Копенгаген" создал отличные условия для тренировок в CS:GO"

Игрок команды North Рене "cajunb" Борг выразил полное удовлетворение своей новой командой. Норвежец отметил отличные условия для тренировок. Напомним, что ранее этот коллектив выступал за Team Dignitas, а в начале этого года игроки заключили контракт с футбольным "Копенгагеном". Соглашения с норвежцами Маттиасом "MSL" Лауридсеном, Кристианом "k0nfig" Винек, Эмилем "Magiskb0Y" Рейфом и "cajunb", а также с норвежцем Рубеном "RUBINO" Виллароелом рассчитаны на 3-5 лет.

Напомним, в прошлом году эта пятерка стала победителем EPICENTER: Moscow, DreamHack Tours 2016 и европейского LAN-финала WESG 2016.

– Это невероятно, – подчеркнул "cajunb" в интервью пресс-службе организации. – Уверен, что буду счастлив в этой команде. Мы стали частью большого проекта. Об этом можно только мечтать.

– Ваше представление состоялось на домашней арене "Копенгагена". Вы будете тренироваться в столице Дании?

– Да, здесь. Будем готовиться к "мэйджору".

– На предстоящем "мэйджоре" у вас не будет статуса фаворита. Как вам быть в середняках?

– Думаю, все будет отлично. Чтобы победить в следующем турнире после всех наших успехов, необходим отдых. Мы восстановим силы и будем усиленно готовиться порядка двух недель. Это нам поможет.

– Вы заключили контракты с "Копенгагеном", который обладает инфраструктурой и всем необходимым для подготовки футболистов. Как это поможет вам?

– У нас отличные условия. Это и тренировочный лагерь, и наличие всего необходимого прямо здесь. Если нам нужно отдохнуть и перекусить, мы просто спускаемся в лобби. Такие мелочи в итоге дадут результат.

– Мы будете выступать под названием North, а не "Копенгаген". Что думаете об этом?

– Я фанат этого названия. Мы представляем скандинавский регион, Данию. Это название как раз подходит.