Женская сборная России стала четырехкратным чемпионом Европы

Женская сборная России в четвертый раз стала чемпионом Европы. Россиянки в финальном матче европейского первенства одержали победу над командой Швеции со счетом 6:4.

За сборную России выступали Виктория Моисеева (скип), Ульяна Васильева (вице-скип), Галина Арсенькина, Юлия Гузиева, а также в запасе осталась Юлия Портунова.

Россиянки ранее побеждали на чемпионатах Европы в 2006, 2012 и 2015 годах. Также в коллекции команды - одно серебро (2014) и бронза (2011).

В матче за третье место чемпионата Европы-2016 сборная Шотландии обыграла Чехию.