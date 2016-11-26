Женская сборная России стала четырехкратным чемпионом Европы

Женская сборная России в четвертый раз стала чемпионом Европы. Россиянки в финальном матче европейского первенства одержали победу над командой Швеции со счетом 6:4.
За сборную России выступали Виктория Моисеева (скип), Ульяна Васильева (вице-скип), Галина Арсенькина, Юлия Гузиева, а также в запасе осталась Юлия Портунова.
Россиянки ранее побеждали на чемпионатах Европы в 2006, 2012 и 2015 годах. Также в коллекции команды - одно серебро (2014) и бронза (2011).
В матче за третье место чемпионата Европы-2016 сборная Шотландии обыграла Чехию.
vinnipuh2
Шведок жаль, но ошибки в керлинге обычное дело. В девятом "энде" наши одним бросок убили шанс выиграть 2 камня, затем вернули и последним броском опять убили. А как швейцарцам в матче с нашими удался бросок между двумя "гардами" без касания, хотя там камень еле-еле проходил, и "пролет" на огромной скорости через "дом" без касания нашего камня? Это был "шедевр", который вряд ли можно повторить:) Отличный у нас сборные. . И мужчины, и, естественно, женщины. У мужчин появилась вполне конкурентоспособная команда. При это она очень молодая. Очень. У женщин же теперь две команды высочайшего уровня.
16:28
pojarniy
Молодцы девчонки держать такой темп к миру и ОИ-18. Не выходите замуж, получите по заднице.
16:25
)V(ax
Игра была равная, с обоюдными ошибками. Шведки оказались не железными нервами, квинтэссенцию этому мы все увидели в конце.
16:20
/v\axim
Сидорова-Моисеева-Раева-Фомина - вот такой должна быть сборная. Тогда все остальные будут сдаваться заранее из зависти к красоте наших девчонок)))
16:18
Andre_Saratov
Это невозможно! Да за 10-12 лет, что я смотрю керлинг, пару таких ошибок в последнем энде я видел. Нервы есть у всех. И промах шведской Анны не исключение. Нашим конечно повезло. С победой! Теперь о команде Виктории Моисеевой, которую все почему-то сокращенно зовут Витой. Команда мне очень понравилась. Психологический климат намного спокойнее, ровнее, чем в команде Анны Сидоровой, где есть четкое разделение на мастеров (Фомина-Сидорова) и подмастерий (Раева-Ковалева и примкнувшая к ним Езих). У нынешней сборной одна за всех и все за одну. После грубейшей ошибки, кажется в 6-м энде следует успокаивающая шутка от скипа Виты. Не втянувшись сразу в игру в первом энде (-2) методично исправляли ситуацию. Был отличный шанс в 9-м энде на +2 и выход в решающий энд с +1, а там отчетливо маячил экстра-энд с последним своим броском. Не получилось. И решающая ошибка Анны в конце. Сначала сдержанная, я бы сказал тактичная радость, без плясок на чужих костях. Отличная у нас вторая, а ныне первая команда!
16:09
П_о_в_а_р
А я энтих дефффчёнак и не видал даже ни раза. Умницы-красавицы.
16:09
)V(ax
СЭкс - тормоза полнейшие. На классе! Я счастлив! Всем чмокам пламенный привет!
16:02
marksan
Мои поздравления девчатам! МОЛОДЦЫ!
16:02