Женская сборная России проведет заключительный сбор перед Играми-2018 в Японии

Тренер сборной России Светлана Калалб сообщила, что команда со скипом Анной Сидоровой проведет сбор в Японии в преддверии Олимпиады-2018. Она также отметила, что все рады тому, что Федерация керлинга России решила освободить команду от отбора на турнир.

– Конечно, мы рады такому решению, потому что будем спокойно готовиться к чемпионату Европы, а потом уже к Олимпиаде, – цитирует ТАСС Калалб. – План подготовки есть, мы знаем, где, когда и в каких турнирах примем участие. Заключительный сбор мы проведем в Японии, где у нас будет время привыкнуть к часовому поясу и провести качественные тренировки.

Олимпийские игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.