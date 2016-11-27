Виктория Моисеева: "Финал был равным, но нам повезло чуть больше"

Скип сборной России Виктория Моисеева в интервью "СЭ" призналась, что не сильно расстроилась бы поражением в финале чемпионата Европы от Швеции. Россиянки победили, хотя Моисеева считает, что игра была равной.

– Если бы проиграли в финале – сильно огорчились?

– Нет-нет. Вот если бы играли плохо, то да. Было бы действительно обидно даже не попытаться зацепиться за свой шанс. Но когда ты полностью выкладываешься – претензий к себе быть не может. Финал был равным, выиграть могла любая команда. Нам повезло чуть больше.

– Вам словно воздалось за все эти годы, когда вы были в тени команды Сидоровой.

– Есть немного и таких ощущений (смеется).

– А как все эти годы, когда страну представляла Сидорова, вам удавалось не опускать рук?

– Получалось так, что последние несколько лет мы с девчонками параллельно играли в дабл-микст. Это очень помогало. Если бы знали, что после отбора для нас сезон будет фактически закончен – было бы гораздо сложнее. Но мы просто переключались на другую дисциплину. Я, например, дважды участвовала на чемпионатах мира. Так что не было такого, чтобы мы целый год сидели на месте. Хотя, конечно, хотелось выступать на официальных турнирах в классическом керлинге. Но на то мы и спортсмены, чтобы во время трудностей не сдаваться, а работать еще больше и преодолевать тяжелые периоды.

– Я правильно понимаю, что перед чемпионатом мира вам снова предстоит играть отборочные игры с командой Сидоровой?

– Да. И это хорошо. Таким образом, объективно отбирается сильнейшая на данный момент команда. Ведь Сидорова очень сильна. Столько лет они держатся на самом высоком уровне! Просто в данный конкретный момент мы оказались еще сильнее. И, как показала практика, метод прямого отбора работает. Конкуренция идет на пользу всему российскому керлингу. (Владимир ИВАНОВ)

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