Шулико останется во главе мужской сборной России

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев сообщил, что Юрий Шулико продолжит работу на посту главного тренера мужской сборной России. Ранее он говорил о намерении расформировать мужскую сборную после провала на чемпионате мира, где россияне проиграли все 11 матчей.

- Шулико показал себя хорошим менеджером и управленцем, - цитирует ТАСС Свищева. - Шулико останется, речи об его уходе нет. Я дал поручение до 1 мая подготовить предложения по мужской команде и изменениям в тренерском составе. Также тренеры будут наказаны за изменение системы отбора, при которой команда была составлена не по спортивному принципу.