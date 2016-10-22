Сборная России стала чемпионом мира в миксте

Сборная России стала победителем чемпионата мира в миксте, в финале в экстраэнде обыграв команду Швеции со счетом 5:4. Турнир прошел в Казани. В составе сборной России выступали скип Александр Крушельницкий, а также Даниил Горячев, Анастасия Брызгалова и Мария Дуюнова. Отметим, что Россия по ходу соревнований не потерпела ни одного поражения. В прошлом году на аналогичном турнире команда заняла четвертое место.

Третье место заняла Шотландия, которая победила Корею со счетом 8:4.