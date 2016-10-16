22:41 16 октября | КЕРЛИНГ

Сборная России одержала третью победу на чемпионате мира в миксте

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Сборная России одержала над Польшей на чемпионате мира в миксте - 9:4. На счету команды скипа Александра Крушельницкого три победы в трех матчах. Также в состав команды входят Анастасия Брызгалова, Мария Дуюнова и Даниил Горячев.

- Наша команда достаточно уверено начала эту встречу, завоевав после первого энда 3 камня, - цитирует официальный сайт ФКР главного тренера Василия Гудина. - Мы смогли получить небольшое преимущество в счете и навязать свой темп игры нашему сопернику. Играя в наш керлинг, сборная Польши допускала ошибки, которыми мы смогли воспользоваться и увеличить наше преимущество.

Дополнительная информация

http://www.curling.ru/news/4474

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