Сборная России одержала третью победу на чемпионате мира в миксте

Сборная России одержала над Польшей на чемпионате мира в миксте - 9:4. На счету команды скипа Александра Крушельницкого три победы в трех матчах. Также в состав команды входят Анастасия Брызгалова, Мария Дуюнова и Даниил Горячев.

- Наша команда достаточно уверено начала эту встречу, завоевав после первого энда 3 камня, - цитирует официальный сайт ФКР главного тренера Василия Гудина. - Мы смогли получить небольшое преимущество в счете и навязать свой темп игры нашему сопернику. Играя в наш керлинг, сборная Польши допускала ошибки, которыми мы смогли воспользоваться и увеличить наше преимущество.