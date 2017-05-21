Россия выиграла у Канады в финале Arctic Cup

Команда Анны Сидоровой стала победителем первого в истории российского этапа мирового тура по керлингу CCT Arctic Cup. В финале россиянки со счетом 5:3 обыграли олимпийских чемпионок Сочи-2014 – канадок под началом скипа Дженнифер Джонс. Турнир на протяжении трех дней проходил в городе Дудинка Красноярского края на ледовой арене "Таймыр" и собрал очень сильные команды из России, Канады, США, Швейцарии, Швеции и Финляндии.

В этом году Сидорова и ее партнерши уступили канадкам в финале чемпионата мира. Но тогда страну "Кленового листа" представляла скип Рейчел Хоман. 42-летняя Дженифер Джонс на 17 лет старше российского скипа. (Олег ШАМОНАЕВ)