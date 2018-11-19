Олимпийский чемпион по керлингу снят с этапа Мирового тура за выход на матч пьяным

Канадский керлингист Райан Фрай снят с этапа Мирового тура в канадском Ред-Дире, информирует CBC. Как отмечается, олимпийский чемпион вышел на матч в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ним были дисквалифицированы его партнеры по команде, которые тоже были пьяными. Позднее Фрай извинился за свое поведение.

– Они были очень пьяны, ругались и ломали щетки, вели себя недопустимо, – отметил представитель оргкомитета этапа Уэйд Тербер. – Кроме того, они устроили беспорядок в раздевалке....

– Я хотел бы извиниться перед болельщиками, участниками и организаторами, – сказал Фрац. – Я оскорбил людей и сделаю все, чтобы подобная ситуация больше не повторилась.