Министр спорта встретился со сборной России по керлингу

Министр спорта РФ Павел Колобков встретился со сборной России по керлингу и руководством Федерации керлинга России. В этом мероприятии приняли участие сами спортсмены и тренеры команд, получившие награды за удачные выступления.

– Мы все внимательно следили за соревнованиями, – цитирует официальный сайт Министерства спорта Колобкова. – Честно говоря, не было сомнений, что все пройдет успешно, вы уверенно выступали. Мы привыкли к вашим выступлениям на высоком уровне и всегда ждем от вас хороший результат. Мастерство и уверенность в собственных силах помогают вам на соревнованиях, парализуя волю соперников. Хочу поздравить вас с успехом, поблагодарить за вашу работу и надеюсь, что популярность керлинга в России будет расти, в том числе как массового вида спорта.

Нагрудным знаком "Заслуженный мастер спорта России" был награжден Александр Крушельницкий, звание "Заслуженного тренера России" получили наставник смешанных команд Василий Гудин и тренер женской сборной Ирина Колесникова.