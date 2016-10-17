01:14 | КЕРЛИНГ

Крушельницкий ждал большего от поляков в матче чемпионата мира

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Скип сборной России Александр Крушельницкий подчеркнул, что команда хорошо провела матч чемпионата мира в миксте с поляками. Он отметил, что соперники выглядели не слишком уверенно. Российские керлингисты выиграли со счетом 9:4 у сборной Польши и одержали третью победу на чемпионате мира. Следующий матч россияне проведут утром во вторник против датчан.

– Я слишком поверил в себя во втором энде, – приводит "Р-Спорт" слова Крушельницкого. – Думал, что все получится, но немного ошибся в линии. Поляки, конечно, играть умеют, но я думал, что они будут лучше. Ждал больше напора от них. Но и наша команда сегодня сыграла очень хорошо. Может, поляки тактически где-то неправильно сыграли.

Нам комфортно играть в 8 утра. Завтра у нас выходной. По ходу сезона у нас было много соревнований, и были матчи и в 8 утра, и по три игры в день. Мы закалены и готовы ко всему. Про Данию сказать что-то сложно. В первый раз буду видеть эту команду.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/others/20161016/1110882470.html

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