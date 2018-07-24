Крушельницкий может признать свою вину и быть дисквалифицирован на два года

Федерация керлинга России (ФКР) рассматривает вариант досудебного соглашения с Всемирной федерацией керлинга (WCF) по делу Александра Крушельницкого – в таком случае спортсмен до слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) признает свою вину в нарушении антидопинговых правил и получит дисквалификацию сроком на два года. По словам президента ФКР Дмитрия Свищева, смысла упираться нет.

Крушельницкий и Анастасия Брызгалова на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане стали бронзовыми призерами в дабл-миксте, однако допинг-проба спортсмена, взятая во время Игр, дала положительный результат на мельдоний, и россияне были лишены наград. Заседание CAS по делу Крушельницкого должно пройти 19 сентября. WCF ранее сообщила ФКР, что не настаивает на четырехлетней дисквалификации россиянина и согласна на двухлетнее отстранение.

- WCF предложила во внесудебном порядке подписать соглашение с федерацией и спортсменом о том, что мы признаем вину и соглашаемся на дисквалификацию сроком на два года, - цитирует РИА Новости Крушельницкого. - Мы проконсультировались с адвокатами и решили, что смысла упираться, наверное, нет. Доказательств у нас пока нет, а судебный процесс может растянуться на годы. На Сашу никто давления не оказывал, но он осознанно принял решение согласиться на предложение WCF.