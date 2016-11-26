Ив Мерхэд: "Шотландия в шоке после поражения от России"

Скип сборной Шотландии Ив Мерхэд после полуфинала чемпионата Европы против России (6:11) отметила, что ее команда не показала достойной игры в этой встрече. В финале турнира сборная Виктории Моисеевой сегодня встретится со Швецией.

- Конечно, мы шокированы этим поражением, - приводит пресс-служба сборной Шотландии слова Мерхэд. - За день до этого обыграли россиянок, но в полуфинале не смогли показать достойной игры. А они делали все на высшем уровне. Три камня в шестом энде явно не помогли нам. После этого россиянки просто пытались защитить результат. Мы гнались за ними, но не повезло.